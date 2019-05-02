مرام البلوشي بعد تعرضها لأزمة قلبية: إيّاكم أن تناموا بمزاج سيء كي لا تتعرّضوا لجلطة

تعرّضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي لأزمة قلبيّة وتمّ نقلها إلى المستشفى حيث خضعت للإسعافات قبل أن تطمئن جمهورها أنّها بخير، وتوجّه لهم نصيحة بعدم النوم وهم بمزاج سيء قد لا تكون العواقب وخيمة.

ونشرت مرام صورة لها مع الفريق الطبي الذي يشرف على علاجها، وعلقت قائلة " كل الشكر للاستشاري الدكتور محمد فوزي عبدالعليم أستاذ الحالات الحرجة للقلب والعناية المركزة على اهتمامه فيني، وشكراً لمستشفى دريم الحمدلله. الله قدر ولطف ونصيحة مني لا حد ينام زعلان ينجلط مثلي".

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بدورها قامت شقيقة مرام هند البلوشي بنشر فيديو عبر "سناب شات" ظهرت فيه مرام وهي تتحدث بشكل مباشر وقالت "أنا بخير بفضل دعواتكم ودعوة أمي. حبايبي مشكورين لم تقصروا. الحمد لله" ونصحت بضرورة الأهتمام بالصحة.

بدورها أكدت هند البلوشي أن شقيقتها بخير وقالت "مرام بخير وعافية مشكورين".

يذكر أنّ مرام البلوشي تشارك في مسلسل "دفعة القاهرة" الذي سوف يعرض في الموسم الرمضاني 2019 وهو يتناول قصص الطلاب الكويتيين الذين درسوا في جامعة القاهرة في خمسينيات القرن الماضي.