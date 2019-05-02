بالصورة – سعد لمجرد بـ لوك غريب

يُعتبر النجم سعد لمجرد من أكثر النجوم جرأة وإثارة للجدل، أكان من ناحية الأعمال التي يقدمها أو حتى الصور التي ينشرها على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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آخر إطلالات لمجرد “الغريبة” كانت في صورة نشرها على حسابه عبر موقع “انستغرام”، حيث عمد الى تغيير لون شعره وظهر بالشعر “الأبيض”، مرفقا صورته بتعليق باللغة الانكليزية، يقول فيه: “كل ما تقرر القيام به، تأكدا أنه سيجعلك سعيدًا”.

ولأن المتابعين يحبون نجمهم في كل حالاته واطلالاته، نالت صورة لمجرد و”اللوك” الجديد الذي ظهر به قبولاً واعجابًا من العديد من الاشخاص، الذين عبروا عن حبهم له ولاطلالته.

فهل سيمتثل جمهور سعد لمجرد بنجمهم ويقلّدونه في هذه الخطوة؟!