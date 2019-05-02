الأزمة تشتدّ على نادين نجيم.. ونُشطاء "ينبشون" أدوارها الثانوية بالدراما السورية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنّ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على الفنانة اللبنانية نادين نجيم، وذلك بعد حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر" مع الإعلامي بيار رباط، وإجابتها عن سؤال “هل النجوم السوريون كسحوا النجوم اللبنانيين؟”، حيث قالت: “أنا أحترمهم ولكنني لبنانية وأتمسك باللبنانيين”.

ونشرت العديد من الحسابات مشاهد لنجيم من المسلسلات السورية، ردًا منهم على تصريحاتها الأخيرة، حيث لعبت أدوارًا ثانوية في الدراما السورية، ومن هذه المقاطع كان دورها في المسلسل السوري "رجال الحسم" الذي عرض عام 2009، حيث واجهت نجيم صعوبة في إتقان اللهجة السورية، وصرّحت لإحدى الصحف وقتها: "الصعوبة الوحيدة التي واجهتني هي عدم قدرتي على إتقان اللهجة السورية، لذا اعتمدت لهجتي اللبنانية، بما أن الدور لا يفرض عليّ التحدث بالسورية ولم يصرّ المخرج على ذلك".

وعلق بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ذلك: "الدراما السورية صانعة النجوم، وليست حديثة العهد".

Advertisements

وحاولت النجمة اللبنانية توضيح موقفها ولم تكتف بالصمت، وردّت على تغريدة إحدى المتابعات: “أنا قلت بحترمن بس أكيد عاطفتي مع اللبنانية لأني لبنانية متل ما هني كمان، قد ما حبونا مش رح يفضلونا على ولاد بلدن وين الغلط باللي حكيته؟ طول عمري بحكي احسن كلام عن نجوم سوريا ما عم بعرف ليش كبرتوها هل قد؟”.

يذكر أن نادين نجيم التي تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "خمسة ونص" إلى جانب الممثلَين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار، سبق وأن شاركت ممثلاً سوريا ثالثاً وهو تيم حسن الذي شاركته بطولة ثلاثة مسلسلات، هي "الهيبة"، "تشيلو"، و"نص يوم"، وكذلك شاركت النجم السوري عابد فهد بطولة مسلسل "طريق"، ومسسلسل "لو".