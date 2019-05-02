إعلان "زي الشمس" يُغضِبُ نجلاء بدر

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعتزم الفنانة نجلاء بدر ملاحقة مسؤول الجبانة الخاصة بعائلتها بالطرق القانونية لسماحه بتصوير مشاهد درامية داخل المقبرة الخاصة بوالدها دون موافقتها أو علمها، ودون أن يتواصل مع أحد من أقاربها على الإطلاق. حيث أنها فوجئت بوجود مشاهد صوِّرَت داخل المقبرة في الإعلان الخاص بمسلسل "زي الشمس" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني. وهو ما دفعها للبحث في الأمر لتكتتشف أن مسؤول الجبانة هو من سمح بذلك دون الرجوع لهم، وأنها ليست المرةِ الأولى التي يستغل فيها المقابر الخاصة بعائلتها دون علمهم.

الجدير ذكره أن "بدر" أكدت ان مشكلتها ليست مع "الشربيني" أو فريق عمل "زي الشمس"، بل هي مرتبطة بالمسؤول عن المقابر الخاصة بعائلتها.



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