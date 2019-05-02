أنغام تحيي حفلا غنائيًا بساقية الصاوي

تحيي الفنانة أنغام، اليوم الأربعاء، حفلاً غنائيًا بساقية الصاوي، بالبروج، في مصر الجديدة، ونشرت عبر حسابها على "إنستجرام"، فيديو ترويجي للحفل.

وكانت المطربة أنغام، قد أحيت مؤخًرا حفلًا غنائيًا كبيرًا على المسرح الكبير في دار الأوبرا، مساء الأحد الماضي، بمناسبة احتفالات الربيع، قدمت خلاله عددًا من الأغاني التي يحبها الجمهور.​

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