فان ديزل يستبدل دوين جونسون في الجزء التاسع من "Fast and Furious"

أعلن النجم العالمي فان ديزل أنه استبدل النجم الأمريكي دوين جونسون بنجم مصارعة آخر وهو جون سينا في الجزء التاسع والجديد من فيلم الأكشن والسرعة "Fast and Furious"؛ بسبب الكثير من المشكلات بينهما.

ومن المعروف أن دوين جونسون كان صرح أنه يدرس امكانية انسحابه من السلسلة ومن الجزء التاسع، خاصة مع تواجد النجم فان ديزل في فريق العمل والذي توجد بينهما مشكلات جعلتهما يرفضان التمثيل معًا منذ 2016 ولم يستطِعا تجاوزها حتى الآن.

وكشف "دوين" أنه و"فان" لم يلتقيا نهائيًا على الشاشة في الجزء الثامن من السلسلة الذي كان يحمل اسم "Fate of the Furious"، حيث أضاف: "هذا صحيح.. لم نكن في أي مشهد معًا في الجزء الجديد من الفيلم".

كانت بعض المشكلات ظهرت بين الثنائي بسبب تأخر فين ديزل في أغلب الأحيان، مما كان يؤخر موعد تصوير مشاهده لساعات على عكس زميله «دوين» المعروف باسم «ذا روك» والذي قاموا بوصفه أنه شخص محترف مهنيًا ولديه سلاسة في التعامل.

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