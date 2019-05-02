محمد رمضان يثير التساؤلات بصورة مع فان دام

شارك الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، ظهر فيها مع نجم الأكشن العالمي، جين كلود فان دام، وهما يرتديان زي رعاة البقر.

وعلق رمضان على صورته مع فان دام قائلًا: «هل أنتم مستعدون؟»، دون أن يشير إلى تفاصيل العمل الذي يجمعهما، لكن تقارير صحفية قد أشارت إلى أنهما يتعاونان في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

على جانب آخر، ينتظر محمد رمضان عرض مسلسله الجديد «زلزال» في الموسم الرمضاني المُقبل، وهو بطولة وحلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.

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