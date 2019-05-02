الفنان راغب علامة يستعد لإحياء حفل غنائي في الجامعة الأمريكية

يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفل غنائي، للمرة الأولى، في الجامعة الأمريكية بفرعها بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، يقام الحفل، غدا الجمعة،

3 مايو الجاري، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات:

- الفئة الأولى بقيمة 750 جنيهًا

- الفئة الثانية بقيمة 1200جنيه

- الفئة الثالثة بقيمة 1500 جنيه

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يذكر أن المطرب راغب علامة طرح أخيرا أغنية "صدفة" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من مليون مشاهدة.

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