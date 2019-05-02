عمرو دياب ينشر كلمات أغنيته الجديدة "إحنا بتوع اللي معانا"

نشر النجم عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، كلمات أغنيته الجديدة "إحنا بتوع اللي معانا"، من كلمات صابر كمال.

وعلق: "مافيناش من بكا ع الماضي، ولا عمر يضيع ع الفاضي، القلب أهو لساه عايش، والدنيا أهي لسه قصادي، لو ع اللي جرحنا وفاتنا، أهو درس جديد في حياتنا، وإن كان على تعبي معاه، أهو راح في ميزان حسناتنا، ما فيناش بكا ع اللي أذانا، البعد خلاص نسانا، إحنا بتوع اللي بيفضل، إحنا بتوع اللي معانا".

الأغنية قدمها عمرو دياب، في حفله الأخير الذي أقيم منذ أيام، بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وحازت الأغنية على إعجاب جمهور الحفل.

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