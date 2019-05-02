بعد الفضائح التي نشرتها عنه شاهدوا ماذا يفعل خطيب روان بن حسين من دونها

بعد الضجة الكبيرة التي تسببت بها الفاشينيستا روان بن حسين مع خطيبها يوسف، يبدو ان الاخبر انتصر عليها وعاد اليه ليتركها بعد ذلك ويظهر ذلك بوضوح من خلال صفحته على تطبيق انستغرام.

ويبدو ان الشاب الذي عاد إليها رغم اهانته، لم يترك ما قامت به روان بحقه وبحق اسرته على السوشيال ميديا دون عقاب، حيث نشرت قبل فترة مقولة "أنت لا زلت تبحث عني في كل امرأة"، الامر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام وتوصلت الاستنتاجات انهما انفصلا من جديد.

ويبدو ان يوسف ترك بالفعل روان وانهى علاقته به وانتقل لممارسة هوايته المفضلة بالسفر والاستمتاع بالطبيعة، ويظهر ذلك بوضوح من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي يحرص على نشرها على صفحته ويكون فيها بمفرده او مع اصدقائه، ولم يظهر مع روان في الفترة السابقة نهائيا.

في المقابل، تمضي روان اجازة غي تونس وتحرص على نشر صورها بملابس صيفية جميلة وتبدو في غاية الجمال والسعادة، الامر الذي اعتبره الكثير من متابعيها بأنها حركة للرد عليه.

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