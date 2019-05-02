فيلم "يوم الاستقلال" صار "حقيقة" في ولاية تكساس الأميركية

واشنطن - لايف ستايل
عرضت شاشات التلفزيون أكثر من مرة فيلم الخيال العلمي "يوم الاستقلال" من بطولة النجم ويل سميث، الذي يتحدث عن غزو فضائي للأرض.
وتظهر غيمة ضخمة في الفيلم، الذي أنتج عام 1996، تخفي وراءها سفينة فضائية عملاقة، تشن هجوما مدمرا على الأرض، قبل أن ينجح الإنسان بتدميرها، وإنهاء الغزو الفضائي.
ورصد عابرون على إحدى الطرق في ولاية تكساس الأميركية مؤخرا، عاصفة غريبة، تشبه إلى حد بعيد "غيمة" فيلم يوم الاستقلال، التي كانت تخفي سفينة الفضاء الأم، كما ذكرت صحيفة ذي صن البريطانية.
وتظهر لقطات الفيديو للعاصمة غيمة عملاقة تبدو كأنها تدور حول نفسها ببطء، تماما مثل حركة سفينة الفضاء في الفيلم الهوليوودي المشهور، بحيث بدت اللقطة كأنها جزء من الفيلم، وسجلت لقطات الفيديو للغيمة العملاقة الغريبة في سماء منطقة أماريلو في تكساس.
وقال الخبراء "إن الغيمة العملاقة هي في الواقع عبارة عن "سحابة خارقة"، وهي نوع من السحب يتكون عادة في ظروف خاصة جدا، إذ تحتاج إلى رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا ونوعين من تيارات الهواء، أحدهما بارد والآخر دافئ ورطب، ويصاحبها وابل كثيف من حبات البرد العملاقة وأمطار غزيرة وصواعق"، ويصل حجم حبة البرد أحيانا إلى حجم كرة القاعدة أو البرتقالة، ما يتسبب بتحطيم النوافذ.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل مثل هذه السحابة العملاقة، إذ سجل رجل استرالي صورا شبيهة لسحابة عملاقة فوق مدينة سيدني، ونشرها على الإنترنت، ولكن التسجيل لم على صيغة فيديو، وبالتالي لم يظهر إلا جانبا منها، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيزنيس إنسايدر".
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