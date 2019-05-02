شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك وصديقته فى نيويورك قبل تصوير جيمس بوند 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم الأوسكار رامي مالك قرر الاستمتاع بوقته بصحبة صديقته لوسى على أكمل وجه، وذلك بعد انضمامه رسمياً إلى جيمس بوند 25 اسم آخر أفلام السلسلة الشهيرة الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج.

رامي مالك ولوسى اعتادا خلال الفترة الأخيرة احتلال أغلفة المجلات والمواقع العالمية، وذلك بعد ظهورهما المتكرر، مثلما حدث خلال الساعات الأخيرة، حيث التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صور لهما على ساحل جمايكا فى مدينة نيويورك.

Advertisements







