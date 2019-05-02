شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس حفل توزيع البيلبورد وأبرز الجوائز الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القائمة الكاملة لجوائز البيلبورد الموسيقية لعام 2019 وذلك من خلال حفل أقيم في لاس فيجاس بحضور عدد كبير من النجوم وشهد الحفل العديد من العروض الموسيقية والغنائية التي شارك فيها كبار نجوم ونجمات الموسيقي حول العالم منهم مادونا وماريا كاري ومالوما وتايلور سويفت.

وجاءت أبزر الجوائز كالتالي جائزة أفضل فنانة "Top Artist" نالتها النجمة كاردي بي، بينما نال جائزة أفضل فنان شاب أو جديد مغني الراب جوس ورلد ونالت أريانا جراندي جائزة البيلبورد للإنجاز، وحصل دريك علي جائزة أفضل فنان في فئة الرجال "Top Male Artist" فيما حصلت أريانا جراندي على جائزة أفضل فنانة في فئة الإناث Top" Female Artist" وحصلت فرقة BTS على جائزة أفضل فرقة موسيقية وفاز دريك بجائزة أخرى وهي أفضل فنان في قائمة البيلبورد التي ضمت 200 فنان ونالها أيضًا في قائمة البيلبورد التي ضمت 100 فنان ونال جائزة أفضل أغنية راديو وحصلت ماريا كاري على جائزة Icon Award.