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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 سنوات من إطلاقه.. كليب Break Free يحقق رقما قياسيا جديدا.. اعرف السر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " Break Free " هو و احد من أهم و أشهر كليبات النجمة العالمية إريانا جراند التي ارتبط اسمها بتحقيق النجاحات ، و شارك جراند بالكليب الدي جي الشهير zedd ، وبالرغم من أطلاق الكليب في 2014 إلا أنه ما زال يحقق النجاحات حتى الآن .
فقد وصلت نسبة مشاهدة كليب " Break Free " لمليار مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، و هي بالتأكيد نسبة مشاهدة كبيرة جدا بالمقارنة مع 7عدد آخر من الكليبات لأهم و أشهر نجوم الغناء في العالم .
من الكليب
من الكليب
من الكليب
من الكليب
من الكليب
من الكليب
من الكليب
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