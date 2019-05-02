شكرا لقرائتكم خبر عن "فرح سانسا" اتكلف 600 دولار ..وتقفز فى الجاكوزى بملابسها يوم الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع ديلي ميل أن فرح صوفي تيرنر الشهيرة بشخصية "سانسا" في مسلسل game of thrones تكلف 600 دولار فقط، وأن حفل الزفاف تم بعد مشاركة العريس" جو جوناس وأشقائه في حفل توزيع جوائز بيلبورد ، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدي جي ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور علي مواقع السوشيال ميديا.

وبعد حفل الزفاف قفز الزوجان جو جوناس و صوفي تيرنر إلى الجاكوزي بالفندق بملابس زفافهما حيث ارتدت صوفي "جومب سوت" من اللون الأبيض، ومن المقرر أن يكون هناك حفل زفاف آخر في فرنسا بالصيف المقبل، حيث سبق وأن قال جو جوناس في تصريحات قديمة أنه سيتزوج في فرنسا ويعتبر الحفل لاشئ بالمقارنة بحجم حفل الزفاف الذي جمع شقيقه نيك وزوجته بريانكا شوبرا حيث تكلف ملايين الدولارات.

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صوفي تيرنر تجسد دور سانسا في المسلسل الشهير game of thrones والذي بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، مايسى ويليامز.