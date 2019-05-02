شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده .. لماذا تخلى داوين جونسون عن لقبه المفضل "ذا روك" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الثاني من مايو النجم الشهير ذا روك أو داوين جونسون بعيد ميلاده، حيث أتم اليوم عامه السابع والأربعين، النجم الذي اشتهر في عالم المصارعة بلقب الصخرة (ذا روك) منذ اللحظة الأولي لدخول الحلبة حتي صار أحد أهم أبطالها الخارقين وأصبح يشكل لمنافسيه عقدة كبيرة بطريقة التغلب عليهم واحداً تلو الآخر سواءا على الحلبة أو خارجها بفضل الكاريزما الخاصة به، والتي جعلته لا يجد أي صعوبة فى دخول عالم التمثيل بفضل الجماهيرية الذى حققها فى عالم المصارعة، وبالتالى حققت أفلامه أعلي الإيرادات والأرقام القياسية.





Advertisements

ذا روك لم يكتفى بما حققه من أرقام فى عالم السينما وإنما سبق واحتلت سيرته الذاتية في عام 2000 رقم ​​واحد في قائمة أفضل بائع في نيويورك تايمز وبقي هناك لعدة أسابيع على رأس المبيعات، حينما كان مصارعاً قبل ابتعاده عن الحلبة وتركيزه فى السينما ليصبح أحد أهم نجوم هوليود فور دخوله على الساحة ليقرر من وقتها وتحديداً عام 2006 بعدم رغبته بأن يعرف باسم "الصخرة" من جديد ليؤكد بأنه يتمني أن يناديه الجميع باسمه الحقيقي داوين جونسون فقط، وهو ما جعل المنتجين يضعوا اسمه بهذا الشكل بعد فترة من وضعه "ذا روك".



