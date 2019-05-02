شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشوق جمهوره بصورة تجمعه بفان دام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد رمضان، لجمهوره عن صورة تجمعه بالنجم العالمى فان دام، من إعلان لصالح إحدى الشركات، ونشر رمضان، عبر حسابه على " انستجرام"، صورة برفقه فان دام وكتب عليها قائلا: " مستعدون".

وينافس محمد رمضان، بقوة فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.

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تدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.