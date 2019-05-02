شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حلا شيحا مع محمد رمضان فى سوق الفاكهة بـ"زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة حلا شيحا اليوم تصوير مشاهدها فى مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان داخل ديكور سوق فاكهة بمدينة 6 أكتوبر، وتجمع المشاهد بينها وبين رمضان، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين، وينتقل رمضان بعدها إلى ديكور أخر لاستكمال التصوير، وتجسد "حلا" دور امرأة صعيدية تسمى "صافيا"، وتعمل على عربة فول داخل موقف ميكروباصات.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.