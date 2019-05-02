شكرا لقرائتكم خبر عن الحتة اللى كملت الضحكة.. أنغام تصطحب "ياسين" ابن شقيقتها غنوة على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التألق الشديد، تعيشها النجمة أنغام على العديد من المستويات، سواء الفنى، أو الشخصى، فقد أطلقت منذ أشهر قليلة أحدث ألبوماتها "حالة خاصة جدا" وحقق نجاحا كبيرا للغاية، فضلا عن الحفلات الفنية التى أحيتها مؤخرا سواء فى مصر أو فى الخارج، فقد أحيت حفلات بدار الأوبرا وساقية الصاوى، وحفل آخر فى المملكة العربية السعودية حقق نجاحا ملفتا.

ومرت أنغام خلال الشهور القليلة الماضية بالكثير من المشاكل على المستوى الشخصى، فقد كانت أزمتها مع شقيقتها "غنوة" تتصدر المواقع الفنية و"السوشيال ميديا"، ولكن تلك الخلافات انتهت تماما بوفاة شقيقتها غنوة فى شهر أكتوبر من العام الماضى، الأمر الذى كان صدمة شديدة لأنغام، ويبدو أن أنغام تحاول تعويض ما فاتها فى علاقتها مع شقيقتها الراحلة، حيث اصطحبت أمس فى حفلتها الغنائية بساقية الصاوى، "ياسين" ابن شقيقتها غنوة .

جمهور الحفل تفاعل بشكل كبير مع دخول "ياسين"، وظل لعدة دقائق يحيى أنغام وابن شقيقتها الصغير، وبعدها علقت أنغام قائلة "ده الحتة اللى كملت الضحكة فى حياتى .. ومفيش هدية أحسن من كده أبدا"، ليخرج ياسين بعد هذه الكلمات القليلة من المسرح عائدا إلى الكواليس.



أنغام تحتضن ابن شقيقتها

Advertisements

أنغام تألقت بشكل ملفت للغاية خلال حفلها منذ 4 أيام، وتحديدا فى شم النسيم، حيث أحيت حفلا مميزا فى دار الأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، وقدمت باقة من أغانية القديمة والحديثة، وعددا من أغانى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه خاصة من حيث عدد المشاهدات.



أنغام وابن شقيقتها

يذكر أن أنغام فازت بلقب أفضل مطربة عربية بحفل جوائز "الموريكس دور"، الذى أقيم فى بيروت الأيام الماضية، واستلمت الجائزة بحضور زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.

وكانت أنغام قد طرحت ألبومها الأخير بعنوان "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، هى كالتإلى: "حالة خاصة جدًا" ، و"هتقول لربنا إيه" ، و"حبايبنا" ، "على حسك فى أيامى" ، "ولا دبلت"، "مطمنة" و"ياريتك فاهمنى" ، و"بقول نسياك" ، و"نزوة" ، و"بتوصفنى بتكسفنى" ، و"هدنة" ، و"أساميك" ، و"ليلى" ، و"هبدأ من الآخر".