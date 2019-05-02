خاص| وفاء عامر تؤكد خروج "السر" من سباق رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أكدت الفنانة وفاء عامر خروج مسلسل السر من السباق الرمضاني المقبل، بعد طرح البرومو الخاص.
وقالت عامر لـ"الخليج 365" إن بعد التفكير في عرض المسلسل خلال رمضان، قرر صناع العمل عرضه بعد انتهاء الشهر الكريم، خاصة أن المسلسل ينتمي لنوعية الـ60 حلقة.
وأضافت أنها على يقين بأنها قدمت عملا جيدا، مشيرة إلى أن وقت عرضه لا يمثل أي مشكلة أو أزمة، وسيحقق صدى جيدا.
وأوضحت أنها لم يحددوا حتى الآن موعد العرض الجديد للمسلسل.
يذكر أن مسلسل السر بطولة وفاء عامر وحسين فهمي ونضال الشافعي ومايا نصري وعزت أبو عوف، من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي، وإنتاج محمد فوزي.
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