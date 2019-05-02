بمشاركة ستونة.. مي كساب تنتهي من تصوير كليب "البنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفي حمزة:

انتهت الفنانة مي كساب من تصوير كليب أغنيتها البنية، بمشاركة الفنانة السودانية ستونة.

وقالت ستونة في تصريح لـ "الخليج 365": "وصلنا أسوان يوم الأحد الماضي، وبدأنا التصوير الإثنين، واليوم الخميس هو الأخير لنا".

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واستكملت:" أقدم مقاطع باللهجة النوبية في الأغنية، بعد مشاركتي مع الفنانة مي كساب في تسجيلها بمنزلها".

أغنية البنية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وتعد الرابعة من بين أغاني البوم مي كساب "أنا لسه هنا".

وطرحت مي مؤخرًا، "ببساطة" بمشاركة المغربي فريد غنام، و"أيوه فيه من ده" مع زوجها أوكا وأورتيجا، و"الروش" مع شذى ومنة عطية وداليا عمر.