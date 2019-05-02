صور| في ذكرى "عمران بحر".. 12 "كومبارس" قد لا تعرف أسماءهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

حلت أمس ذكرى رحيل الفنان عمران بحر، ورغم اشتراكه في قرابة 200 عمل، فإن اسمه ليس معروفًا لمعظم الجمهور، نظرًا لأن أدواره كانت صغيرة أو كومبارس.

في السطور التالية، أشهر الممثلين الذين عرفوا بوجههم دون معرفة أسمائهم، نظرًا لعدم تقديمهم أدوار كبيرة.

نصر سيف

مشهور بجملة "ينصر دينك يا أستاذ خليفة" في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" مع الفنان عادل إمام، وقدم سيف أكثر من 200 عمل. وتوفي 15 يونيو 2011.

محمد أبو حشيش

اشتهر بجملته "شخلل عشان تعدي" في فيلم "سلام يا صاحبي"، وقدم قرابة 300 عمل فني، وتوفي في 6 ديسمير 2010.

زكريا موافي

لموافي عدة أدوار مشهورة، لكن ربما مشهده الأشهر مع الفنان فؤاد المهندس في مسرحية "سك على بناتك"، حين تقدم لطلب ابنته نادية "إجلال زكي"، وقدم أكثر من 100 عمل ورحل في 2 يونيو 1988.

حسين الشريف

اشتهر بتقديم دور الضابط في أكثر من فيلم، وقدم أكثر من 300 عمل.

قاسم الدالي

"جرى ايه يا معلم إنت بتقفل الباب ليه يا معلم"

-هنرقص دانس

الحوار المذكور سابقا كان بين قاسم الدالي وعادل أدهم في فيلم الفرن، وهي من أشهر المشاهد التي شارك فيها، وقدم أكثر من 140 فيلما، ومن مواليد 21 فبراير 1939.

سيد مصطفى

قدم الفنان سيد مصطفى أكثر من 450 عملا، منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقبل 4 سنوات، التقى سيد مصطفى مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بسبب أزمة مرضه.

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حمدي هيكل

ربما يكون "أبو موتة" في فيلم فول الصين العظيم أشهر الأسماء التي يشتهر بها الفنان حمد هيكل، ومشهده مع محمد هنيدي، كما اشتهر مؤخرا بالعديد من الكوميكس على أحد مشاهده في فيلم الحاسة السابعة.

وقدم هيكل أكثر من 80 عملا، وولد في 25 يوليو 1959.

فايزة عبد الجواد

تعد فايزة عبد الجواد من أشهر كومبارسات السينما المصرية، قدمت أكثر من 120 عملا.

وكانت مشهورة بـ"الروسية" التي تضربها في الأفلام، وقالت في حوار سابق لها إن الفنان نور الشريف طلب منها ألا تعمل كومبارس وأنها ممثلة حقيقة، بعد فيلم آخر الرجال المحترمين.

مطاوع عويس

يعد مطاوع عويس من أشهر كومبارسات السينما، وقدم أكثر من 1000 فيلم، وصنع عنه فيلما وثائقيا باسم "عندي صورة"، الذي ظهر فيه بنفسه، وتوفي في 1 ديسمبر 2015.

فاطمة كشري

من أشهر الكومبارسات في الوقت الحالي في تاريخ السينما والدراما، وقدمت أكثر من 120 عملا.

واسمها الحقيقي فاطمة السيد عوض الله، بدأت عملها في فيلم صراع الأحفاد.

سحر كامل

اشتهرت بجملة "الله وأنا مالي يا لمبي" التي قالتها في فيلم الناظر، وقدمت كامل حوالي 70 عملا، وبدأت عملها في نهاية السبعينيات.

ماري باي باي

اشتهرت ماري باي باي أو بهيجة محمد علي بمشهدها في مطاردة غرامية، مع الفنان عبد المنعم مدبولي، حين قال لها: "بوز جزمتك بيدل على أنوثة طاغية".

قدمت أكثر من 50 عملا، وتوفيت في 5 أكتوبر 1997.