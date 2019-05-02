الصور الأولى من "لمس أكتاف" لياسر جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة لـ"لمس أكتاف" مجموعة من صور المسلسل، من بطولة الفنان ياسر جلال، والذي من المقرر عرضه حصريًا على قناة cbc، ابتداءً من شهر رمضان.

الصور يظهر خلالها نجوم المسلسل في مشاهد متنوعة، منها ظهور ياسر جلال مرتديًا زي المصارعة، إذ يقدم شخصية المصارع (أدهم عبد الجابر). يبدأ المسلسل بمباراة مصارعة بينه وبين صديق عمره "أشرف" الذي يجسده كرم جابر، لكنها تنتهي بنهاية صادمة تؤثر في مستقبل كلا المتنافسين؛ "أشرف" يُصاب بالشلل نتيجة ضربة قوية من صديقه يسقط بسببها أرضًا وتفقده القدرة على تحريك أطرافه. تمر السنوات ويفاجأ "أدهم" بمكالمة هاتفية من "أشرف" يطلب منه خلالها طلبًا صعبًا، إذا حققه سيسامحه على ما حدث في الماضي، فيوافق "أدهم" على الفور، وتبدأ الأحداث تتسارع وتتباين ردود فعله خلالها، لا سيما بعد ظهور تجار مخدرات وغسيل أموال، إلى أن تحدث المفاجأة الكبرى في النهاية.

المسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي بطولة الفنان ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل، سمر مرسي، محمد عز، خالد كمال، شريف دسوقي.