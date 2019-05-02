صورة| محمد رمضان مع فاندام: "هل أنتم مستعدون؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بممثل الأكشن الشهير جين كلود فان دام، عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر رمضان وفان دام بملابس "رعاة البقر" الشهيرة، وفي يد رمضان "مسدس".

وعلق رمضان على الصورة: "هل انتم مستعدون؟"، دون أن يكشف عن أي تفاصيل، وسط تكهنات بأن يكون الصورة من إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

وينشغل رمضان حاليًا بتصوير مسلسله زلزال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، عبر قناة dmc، من بطولة حلا شيحا ونسرين أمين وماجد المصري، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.