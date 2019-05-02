جنازة ودموع وسلاح.. الصور الأولى لياسمين عبد العزيز في "لآخر نفس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة "لآخر نفس" مجموعة من صور المسلسل، من بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والذي من المقرر عرضه حصريًا على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان.

تظهر ياسمين خلال الصور مرتدية ملابس سوداء، وباكيةً في جنازة، وتجسد خلال المسلسل دور زوجة ضابط شرطة تتعرض لكثير من المواقف والصراعات هي وأسرتها بعد وفاته، لا سيما عند بحثها عن حقيقة زوجها المتوفي، وفي صور أخرى يظهر الفنان محمد عز حاملًا للسلاح، إذ تدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي مشوق.

المسلسل من تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي. بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، مراد مكرم، هبة عبدالغني.