صور وفيديو| زواج "سانسا" بطلة game of thrones والمطرب الأمريكي جو جوناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تزوجت صوفي تيرنر، التي جسدت شخصية "سانسا" في المسلسل الأمريكي الشهير game of thrones، من المطرب الأمريكي جو جوناس، في لاس فيجاس.

وجاء حفل الزفاف بسيطا، وسط حضور كبير لنجوم ونجمات هوليوود في مقدمتهم شقيق جو جوناس، المغني نيك جوناس وزوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، اللذين احتفلا بزواجهما مؤخرا، في حفل تكلف ملايين الدولارت.

يشار إلى أنه يعرض حاليًا الجزء الثامن والأخير من مسلسل game of thrones.