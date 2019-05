بيلبورد 2019... دريك يكسر الرقم القياسي ويدخل التاريخ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 مايو 2019 04:44 مساءً - أقيم منذ ساعات حفل توزيع جوائز "Billboard" لعام 2019 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وقد حضر الحفل، الذي قدمته النجمة العالمية كيلي كلاركسون Kelly Clarkson وعرّفت عن المرشحين للجوائز خلاله Cardi B، أهم نجوم الصف الأول.

وقد كسر النجم العالمي دريك Drake الرقم القياسي في الحفل كأكثر نجم حصل على جوائز بيلبور، إذ بلغ عددها 12 جائزة في حفل واحد.



وهذه قائمة مفصلة بجوائز الحفل:



أفضل فنان:

Drake



أفضل فنان جديد:

Juice WRLD



جائزة إنجاز Billboard:

Ariana Grande



أفضل فنان "ذكر":

Drake



أفضل فنانة "أنثى":

Ariana Grande



أفضل فرقة:

BTS



أفضل فنان Billboard 200:

Drake



أفضل فنان Top Hot 100 Artist:

Drake



أفضل مغنٍّ لموسيقى حصرية:

Drake



الفنان الأكثر مبيعًا:

Drake



أفضل مغنٍّ لأغاني الراديو:

Drake



أفضل مغنٍّ اجتماعي:

BTS



أفضل جولة لفنان:

Ed Sheeran



أفضل فنان لموسيقى R&B:

Ella Mai



أفضل فنان "ذكر" لموسيقى R&B:

The Weeknd



أفضل فنانة "أنثى" لموسيقى R&B:

Ella Mai



أفضل جولة لموسيقى R&B:

Beyoncé & JAY-Z



أفضل فنان راب:

Drake



أفضل فنان راب "ذكر":

Drake



أفضل فنان راب "أنثى":

Cardi B



أفضل جولة لموسيقى راب:

Beyoncé & JAY-Z



أفضل فنان لموسيقى الريف:

Luke Combs



أفضل فنان "ذكر" لموسيقى الريف:

Luke Combs



أفضل فنانة "أنثى" لموسيقى الريف:

Carrie Underwood



أفضل فرقة لموسيقى الريف:

Dan + Shay



أفضل جولة لموسيقى الريف:

Kenny Chesney



أفضل فنان روك:

Imagine Dragons



أفضل جولة روك:

Elton John



أفضل فنان لاتيني:

Ozuna



أفضل فنان لموسيقى الرقص:

The Chainsmokers





أفضل ألبوم في Billboard 200:

Drake “Scorpion”



أفضل تسجيل صوتي:

“The Greatest Showman”



أفضل ألبوم لموسيقى R&B:

XXXTentacion “17”

أفضل ألبوم راب:

Drake “Scorpion”



أفضل ألبوم لموسيقى الريف:

Luke Combs “This One’s For You”



أفضل ألبوم روك:

Panic! At This Disco “Pray For The Wicked”



أفضل ألبوم لاتيني:

Ozuna “Aura”



أفضل ألبوم رقص:

The Chainsmokers “Sick Boy”



أفضل 100 أغنية قوية Top Hot 100 Song:

Maroon 5 ft. Cardi B “Girls Like You”



أفضل أغنية حصرية:

Travis Scott “SICKO MODE”



أكثر أغنية مبيعًا:

Maroon 5 ft. Cardi B “Girls Like You”



أفضل أغنية للراديو:

Maroon 5 ft. Cardi B “Girls Like You”



أفضل تعاون غنائي:

Maroon 5 ft. Cardi B “Girls Like You”



أفضل أغنية لموسيقى R&B:

Ella Mai “Boo’d Up”



أفضل أغنية راب:

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin “I Like It”



أفضل أغنية روك:

Panic! At The Disco “High Hopes”



أفضل أغنية لاتيني:

Casper Magico, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny & Ozuna “Te Bote”



أفضل أغنية راقصة:

Zedd, Maren Morris & Grey “The Middle”

