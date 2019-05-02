بيلبورد 2019... دريك يكسر الرقم القياسي ويدخل التاريخ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 مايو 2019 04:44 مساءً - أقيم منذ ساعات حفل توزيع جوائز "Billboard" لعام 2019 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.
وقد حضر الحفل، الذي قدمته النجمة العالمية كيلي كلاركسون Kelly Clarkson وعرّفت عن المرشحين للجوائز خلاله Cardi B، أهم نجوم الصف الأول.
وقد كسر النجم العالمي دريك Drake الرقم القياسي في الحفل كأكثر نجم حصل على جوائز بيلبور، إذ بلغ عددها 12 جائزة في حفل واحد.
وهذه قائمة مفصلة بجوائز الحفل:
أفضل فنان:
Drake
أفضل فنان جديد:
Juice WRLD
جائزة إنجاز Billboard:
Ariana Grande
أفضل فنان "ذكر":
Drake
أفضل فنانة "أنثى":
Ariana Grande
أفضل فرقة:
BTS
أفضل فنان Billboard 200:
Drake
أفضل فنان Top Hot 100 Artist:
Drake
أفضل مغنٍّ لموسيقى حصرية:
Drake
الفنان الأكثر مبيعًا:
Drake
أفضل مغنٍّ لأغاني الراديو:
Drake
أفضل مغنٍّ اجتماعي:
BTS
أفضل جولة لفنان:
Ed Sheeran
أفضل فنان لموسيقى R&B:
Ella Mai
أفضل فنان "ذكر" لموسيقى R&B:
The Weeknd
أفضل فنانة "أنثى" لموسيقى R&B:
Ella Mai
أفضل جولة لموسيقى R&B:
Beyoncé & JAY-Z
أفضل فنان راب:
Drake
أفضل فنان راب "ذكر":
Drake
أفضل فنان راب "أنثى":
Cardi B
أفضل جولة لموسيقى راب:
Beyoncé & JAY-Z
أفضل فنان لموسيقى الريف:
Luke Combs
أفضل فنان "ذكر" لموسيقى الريف:
Luke Combs
أفضل فنانة "أنثى" لموسيقى الريف:
Carrie Underwood
أفضل فرقة لموسيقى الريف:
Dan + Shay
أفضل جولة لموسيقى الريف:
Kenny Chesney
أفضل فنان روك:
Imagine Dragons
أفضل جولة روك:
Elton John
أفضل فنان لاتيني:
Ozuna
أفضل فنان لموسيقى الرقص:
The Chainsmokers
أفضل ألبوم في Billboard 200:
Drake “Scorpion”
أفضل تسجيل صوتي:
“The Greatest Showman”
أفضل ألبوم لموسيقى R&B:
XXXTentacion “17”
أفضل ألبوم راب:
Drake “Scorpion”
أفضل ألبوم لموسيقى الريف:
Luke Combs “This One’s For You”
أفضل ألبوم روك:
Panic! At This Disco “Pray For The Wicked”
أفضل ألبوم لاتيني:
Ozuna “Aura”
أفضل ألبوم رقص:
The Chainsmokers “Sick Boy”
أفضل 100 أغنية قوية Top Hot 100 Song:
Maroon 5 ft. Cardi B “Girls Like You”
أفضل أغنية حصرية:
Travis Scott “SICKO MODE”
أكثر أغنية مبيعًا:
Maroon 5 ft. Cardi B “Girls Like You”
أفضل أغنية للراديو:
Maroon 5 ft. Cardi B “Girls Like You”
أفضل تعاون غنائي:
Maroon 5 ft. Cardi B “Girls Like You”
أفضل أغنية لموسيقى R&B:
Ella Mai “Boo’d Up”
أفضل أغنية راب:
Cardi B, Bad Bunny & J Balvin “I Like It”
أفضل أغنية روك:
Panic! At The Disco “High Hopes”
أفضل أغنية لاتيني:
Casper Magico, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny & Ozuna “Te Bote”
أفضل أغنية راقصة:
Zedd, Maren Morris & Grey “The Middle”
فيديو: إعلان الحلقة الرابعة من الموسم الثامن لـGame of Thrones
استغرق بناؤه 5 سنوات..شاهدوا قصر كيم كارداشيان الجديد..كم تتوقعون تكلفته ؟!
كانت هذه تفاصيل خبر بيلبورد 2019... دريك يكسر الرقم القياسي ويدخل التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.