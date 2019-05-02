شاهد: مواجهات جديدة بين حلا الترك ودنيا بطمة.. دنيا تنتصر !!

لا يزال الخلاف السابق بين الفنانتين دنيا بطمة وحلا الترك مستمراً وبشكل كبير، ليس فقط في الخلافات العائلية وإبتعاد حلا عن والدها المنتج محمد الترك، إنما وصل إلى جمهورهما، حيث احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة مع جمهورها بوصول عدد متابعيها على تطبيق إنستغرام الى 4 ملايين، وبالتالي نجحت في الانتصار على حلا التي تمتلك 3.8 مليون متابع، الأمر الذي إعتبره محبيها وكأنه تحد لتخطي الرقم الاول.

احتفلت بطمة بوصولها إلى 4 مليون متابع، من خلال نشر مجموعة من الصور الطريفة، وهي تلبس تاج بلاستيكي مكتوب عليه “4 مليون” مع لوغو إنستغرام، وأعربت عن فرحتها الكبيرة بهذا الإنجاز، لا سيما إن متابعيها حقيقيين بحسب تعبيرها. يذكر إن حلا نجحت من الإنتهاء من حلقات برنامجها الواقعي الذي نال إعجاب عدد كبير من محبيها، إضافة إلى إطلاق مستحضرات خاصة تحمل إسمها.