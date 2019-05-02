شاهد.. محمد رمضان يتجه للعالمية مع فان دام

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة مع النجم العالمي فان دام, وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علق "رمضان" على الصورة قائلاً:"هل أنتم جاهزون..ثقةفي الله نجاح".
الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في السباق الدرامي الرمضاني المقبل, خلال مسلسل "زلزال", ويشاركه العمل كلاً
من إخراج: إبراهيم فخر, وتأليف: عبدالرحيم كمال.
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