شاهد.. محمد رمضان يتجه للعالمية مع فان دام

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة مع النجم العالمي فان دام, وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "رمضان" على الصورة قائلاً:"هل أنتم جاهزون..ثقة في الله نجاح". في الله نجاح". Advertisements الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في السباق الدرامي الرمضاني المقبل, خلال مسلسل "زلزال", ويشاركه العمل كلاً من:" حلا شيحة, ماجد المصري, محمد فتحي, محمود حجازي, أحمد صيام, نسرين أمين". من إخراج: إبراهيم فخر, وتأليف: عبدالرحيم كمال.

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