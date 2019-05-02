شاهد.. تامر عاشور في حفل غنائي في أسوان

نشر الفنان تامر عاشور صورا من رحلته لأسوان، استعدادا لحفل غنائي هناك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق تامر قائلا: "في طريقي لحفلة أسوان، هل أنتم مستعدون ومتحمسون؟.

يذكر أن عاشور أحيا حفلا غنائيا في إبريل الماضي، على أرض جامعة هليوبلس، وقدم

باقة غنائية كبيرة من ألبومه الجديد "أيام"، ومنها "قولوله سماح، أيام، في بالي".