بعد أغنية قالك ندم.. الشاعر صابركمال بقلم جديد مع عمرو دياب

قدم الهضبة عمرو دياب بحفله الغنائي أمس في جامعة الأهرام الكندية أحدث أغنياته بعنوان "مافيناش من بُكا" والتي لاقت إعجابًا كبيرًا من حضور الحفل.

الأغنية من كلمات الشاعر "صابر كمال" والذي يعتبر التعاون الثاني مع دياب، بعد أغنية "قالك ندم" التي طرحت في ألبوم "كل حياتي" والتي حصلت على نسبة استماع كبيرة على

موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بلغت أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية :"مافيناش من بكا على الماضي..ولاعمر يضيع على الفاضي

القلب أهو لِسّاه عايش.. والدنيا أهي لسّه قصادي

لو ع اللي جرحنا وفاتنا.. أهو درس جديد في حياتنا

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وإن كان على تعبي معاه.. أهو

راح في ميزان حسناتنا

ما فيناش بكا ع اللي أذانا.. البُعد خلاص نسّانا

إحنا بتوع اللي بيفضل.. إحنا بتوع اللي معانا

بجانب تعاون صابر مع دياب، أضاف كلماته مع الفنانة أنغام في أغنية "هدنة" من ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً"، أغنية "حكايات الحب ، تمن اختيار" للفنان تامر حسني من ألبومه "عيش بشوقك"، وفي الجانب اللبناني كتب للمطرب الكبير "جورج وسوف" أغنية "حال الجريح"، والفنان "إيوان" في أغنية "يا100نورت".