شاهد.. أحمد صلاح حسني في كواليس "لآخر نفس"

نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يشارك الفنان أحمد صلاح حسني في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "لآخر نفس"، وتشاركه العمل النجمة ياسمين

عبدالعزيز، أحمد العوضي، مراد مكرم، إسماعيل شرف، عواطف حلمي، المسلسل إخراج حسام علي، وتأليف عبدالله حسن.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، تتعرض مهندسة

لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.