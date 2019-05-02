فيديو.. شيرين على أعتاب المليون الثالث بأغنية "يا بتفكر يا بتحس"

اقتربت أغنية "يا بتفكر يا بتحس" من حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية كلمات: علي المولى، ألحان: صالح الكردي، توزيع: جيمي حداد، والكليب إخراج: فيليب أسمر، وتأتي الأغنية ضمن أحداث المسلسل اللبناني "خمسة ونص"، بطولة قصي خوري، نادين نجيم. حداد، والكليب إخراج: فيليب أسمر، وتأتي الأغنية ضمن أحداث المسلسل اللبناني "خمسة ونص"، بطولة قصي خوري، نادين نجيم. يذكر أن شيرين أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية الذي شهد حضورا ضخما من جماهيرها ومحبيها، وكان من أبرز الحضور زوجها الفنان حسام حبيب، وقدمت شيرين باقة غنائية من آخر ألبوماتها "نساي" ومنها: "حبه جنة، نساي، تاج راسك". شاهد الفيديو..

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