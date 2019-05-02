آخرهم الفنان محمد علي.. فنانون عرب ارتبطت أسماؤهم باللاعب ليونيل ميسي

إنه اللاعب رقم واحد في العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي دائماً ما تتابعه أنظار كل محبي كرة القدم، أما من ناحية الفنانين العرب فيعتبر ارتباط اسمهم باسم اللاعب الكبير نوع من النجاح الكبير، واختلف ارتباط الفنانين به بعدة طرق، فهناك من اشترى سيارته، وهناك من قام بمجرد التصوير معه، وغيرها من الطرق الأخرى، وهنا نستعرض لكم فنانين ارتبطت أسماؤهم باسم اللاعب الكبير ليونيل ميسي:



1 – الفنان المصري محمد علي وسيارة ليونيل ميسي

الممثل المصري محمد علي خلال تواجده في إسبانيا كان يعتزم شراء سيارة" فيراري" بدلا من سيارته الحالية "البورش" وذهب بالفعل لمعرض سيارات فشاهد سيارة "فيراري" أعجبته،

طلب من صاحب المعرض بيع سيارته البورش وشراء هذه السيارة بدلاً منها، فأخبره الأخير أنها سيارة نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، وهو أحد عملائه وطلب منه بيعها له، ل1لك لعبت الصدفة دور كبير في ارتباط اسم النجم محمد علي بالنجم ليونيل ميسي.



2 – يارا وسيلفي مع ليونيل ميسي

خلال تواجدها في إسبانيا قبل لقاء الكلاسيكو في 2018 قامت المطربة اللبنانية يارا بنشر مقطع فيديو لها مع نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وعلقت يارا على الفيديو الذي

نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع لاعبها المفضل قائلةً: "لقاء الأساطير".



3 – عمرو أديب ولقاء مع ليونيل ميسي

خلال زيارته لمصر رفقة شقيقيه رودريجو وماتياس للترويج للسياحة العلاجية ضمن حملة 'تور آند كيور' لمكافحة مرض التهاب الكبد الوبائي 'فيروس سي'، قام الإعلامي المشهور عمرو أديب بعمل حوار مطول مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برنامج "كل يوم" الذي كان يذاع على قناة أون إي.



4 – حسن الرداد وعمرو يوسف وتي شيرت ميسي

أثناء لقاء باريس سان جيرمان وبرشلونة في كتالونيا سافر مجموعة من النجوم العرب إلى إسبانيا لتشجيع فريقهم المفضل وهو برشلونة وكان من ضمن الوفد عمرو يوسف، وحسن الرداد، ودرة، ودينا الشربيني، وارتدى كل ممثل تي شيرت اللاعب المفضل له فارتدي عمرو يوسف وحسن الرداد تي شيرت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

