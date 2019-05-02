وصول الأفلام إلى الصعيد.. أبرز أهداف مبادرة "بحب السيما"

في استضافة خاصة للوفد لصناع مبادرة "بحب السيما"، حضرها صاحب فكرة المبادرة المنتج سامح مصطفى والسيناريست فتحي الجندي والمخرج عادل الأعصر ومصممة الأزيا جينا سلطان، تحدث الحضور بالتفصيل عن فكرة المبادرة وأهم أهدافها.
جاء الصعيد هدفًا رئيسيًّا للمبادرة من أجل وصول الأفلام والعروض السينمائية داخل مختلف القرى والنجوع، حتى لاتقتصر الأفلام على العاصمة والمحافظات الكبرى.
تأتي المباردة بالتركيز على 3 جوانب اجتماعية هامة التيتشكل بدورها المجتمع المصري الحديث وهم:
-الشباب وموضوعات حياتهم المختلفة ومتطلباتهم من أجل حياة كريمة.
-المرأة التي تمثل جزءًا كبيرًا وهامًّا من المجتمع وماتعيشه من مراحل مختلفة سواء كامرأة عاملة أو كأم.
-الاهتمام وبشدة بفئة "ذوي الاحتياجات الخاصة" والعمل على مزجهم بالمجتمع كأفراد مؤهلين بالكامل للتعامل معه.
ستشمل المبادرة على مجموعة من الأفلام تتناول
وأصر المنتج "سامح مصطفى" على أن يكون سعر تذكرة دخول الفيلم لاتزيد عن "5 جنيهات" فقط لتشمل حميع فئات الشعب القادرين وغير القادرين، بهدف وصول السينما إلى كل منطقة مصرية بدون أسعار مبالغ فيها.
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