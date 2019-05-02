خاص الفن- عبير صبري : لست حزينة على الغياب عن شهر رمضان المقبلخاص بالصور- ساندرين الراسي تحتفل...

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة المصرية ​عبير صبري​ أنها ليست حزينة على الغياب عن دراما رمضان المقبل، رغم تعاقدها على المشاركة في بطولة مسلسلين للعرض في الشهر الكريم وهما "القضية 36" مع الممثل عمرو يوسف الذي توقف قبل التصوير و"هوجان" مع الممثل محمد امام والذي اعتذرت عنه.

وأشارت عبير في تصريح خاص لموقع "الفن" أنه توقف "القضية 36" وخروجه من السباق الرمضاني أمر وارد الحدوث في أي عمل فني، وذلك إما لظروف إنتاجية أو تسويقية أو ما شابه، مضيفة أن "هوجان" تعاقدت على المشاركة فيه مبكراً ومع الانتهاء من كتابة معظم حلقاته وجدت الدور غير مناسب لها فاعتذرت في وقت متاخر ولكنها لم تكن صورت اي من مشاهدها فيه.

مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.