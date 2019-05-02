خاص بالصور- ساندرين الراسي تحتفل بـ"عروستنا" الديو الغنائي مع جورج الراسي مع الإعلاميين والأصدقاء

ميرنا وليد - بيروت - احتلت أغنية الفنانة ​ساندرين الراسي​ والفنان ​جورج الراسي​ التي تحمل عنوان "​عروستنا​" المرتبة الأولى ضمن لائحة الـ Official Top 20، التي تضعها شركة الاحصاءات IPSOS أسبوعياً لأكثر الأغنيات تداولاً على الإذاعات اللبنانية، حسب تصريح الزميل جون سعد.

وصرح هذا الاخير: "نحن في الـ official lebanese top 20 الفنان اللبناني الذي يصل إلى المرتبة الأولى يحصل على مجموعة من الأمور بينها لقاء عبر إذاعة لبنان ومقال في "لوريان لو جور" وضيف في محطات تلفزيونية وإذاعات أخرى ودعوة إلى مطعم نسمة للفنان -إن أراد- للاحتفال بوصوله للمرتبة الأولى."

ولفت سعد الى أنه لا يوجد شيء اسمه تصويت للوصول إلى هذه المرتبة وإنما ذلك يعتمد على نسبة الـ download والـ streaming .

وفي حفل العشاء الذي أُعدَّ للفنانة ساندرين الراسي وشقيقها جورج الذي غاب بدواعي السفر إلى الأردن، واحتفالاً بهذه المناسبة اجتمع كل من رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر وزوجها السيد مروان سمعان، الزميل الصحافي علي ياسين، الإعلامي جون سعد، الإعلامي نيكولا داغر، المنتج دانيال سلامة، السيد عزيز فغالي، السيد شربل نعمة، السيد ايلي ابي نخول، والسيدة نور وعدد من الأصدقاء.

وقالت الراسي إن أغنيتها وصلت إلى هذه المرتبة لأنه لا توجد أغنيات للأعراس في هذا الوقت والناس تحب أن تفرح، ولذلك لاقت هذه الاغنية استحساناً كبيراً عند المحبين.

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واكدت الراسي أن "عروستنا" صوّرتها مع المخرجة هيفا الفقيه في منطقة البقاع في لبنان، وهي من كلمات الشاعر طوني أبي كرم، ألحان وتوزيع نيكولا شبلي.

وتابعت قائلة إنها بصدد التحضيرات لأغنية ثانية ستكشف عن تفاصيلها قريباً ومن المفترض أن تصوّرها أيضاً على طريقة الكليب.

نتمنى التوفيق لساندرين وجورج الراسي والنجاح بكل أعمالهما الفنية.

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