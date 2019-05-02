خاص- ماغي بو غصن وأحمد فهمي ساعات متواصلة من التصوير

ميرنا وليد - بيروت - تكثف الممثلة ​ماغي بو غصن​ ساعات التصوير الى جانب الممثل المصري احمد فهمي من اجل الانتهاء من تصوير مسلسل "بروفا" المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على شاشة lbci وتقضي ساعات طويلة بالتصوير حاليا في منطقة برمانا.

يُذكر أن بو غصن تطل هذا العام في رمضان، بدور جديد ومختلف في مسلسل "​بروفا​"، ويشاركها البطولة فيه ​​أحمد فهمي​​، ريتا حرب، فيفيان أنطونيوس، نهلا داوود، وسام صباغ، من تأليف وسيناريو يم مشهدي، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج "إيغل فيلمز" لصاحبها السيد جمال سنان.