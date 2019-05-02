خاص وبالفيديو- هذا ما قاله فادي وزاهي حلو عن فيروز

ميرنا وليد - بيروت - في هذا الجزء الثاني والأخير من المقابلة، قال الدكتوران حلو انهما يحترمان الجميع وهما على مسافة واحدة من كل النجوم، وأضافا :"العلامات والتصويت موثقين ولا ندخل علاقاتنا الشخصية في العلامات".

وقال الدكتوران حلو :"نتمنى تكريم السيدة ​فيروز​، الا انها تفضل الابتعاد عن الاعلام والوسائل الاعلامية، وهناك لفتة للنجوم الكبار كل سنة على امل ان يتم تكريم اكبر عدد من الاسماء الذين قدموا الكثير للفن خلال مسيرتهم".

لمتابعة كل ما قاله الدكتوران زاهي وفادي حلو في هذه الحلقة من "نجوم الفن" مع الاعلامية هلا المر تابعوا المقابلة بالفيديو

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