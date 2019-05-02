- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - في هذا الجزء الثاني والأخير من المقابلة، قال الدكتوران حلو انهما يحترمان الجميع وهما على مسافة واحدة من كل النجوم، وأضافا :"العلامات والتصويت موثقين ولا ندخل علاقاتنا الشخصية في العلامات".
وقال الدكتوران حلو :"نتمنى تكريم السيدة فيروز، الا انها تفضل الابتعاد عن الاعلام والوسائل الاعلامية، وهناك لفتة للنجوم الكبار كل سنة على امل ان يتم تكريم اكبر عدد من الاسماء الذين قدموا الكثير للفن خلال مسيرتهم".
لمتابعة كل ما قاله الدكتوران زاهي وفادي حلو في هذه الحلقة من "نجوم الفن" مع الاعلامية هلا المر تابعوا المقابلة بالفيديو
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- هذا ما قاله فادي وزاهي حلو عن فيروز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.