بالصور- جو جوناس وصوفي ترنر يتزوجان بشكل مفاجئ

May 02, 2019
فاجأ المغني جو جوناس والممثلة صوفي ترنر جمهورهما بدخولهما القفص الذهبي بشكل مفاجئ ودون سابق انذار.
وكانت “ترنر” المعروفة بالسلسلة الشهيرة Game of thrones، و “جوناس” قد توجها بعد حضورهما حفل 2019 Billboard Music Awards بساعات الى مبنى الزواج في لاس فيغاس وتزوجا في حفل بسيط جداً.
نذكر ان جو وصوفي تواعدا في عام 2016، خطبا في اكتوبر 2017 وتزوجا بعد ساعات من حفل بيلبورد.
نشير ان جو جوناس هو شقيق المغني نيك جوناس زوج الممثلة البوليوودية بريانكا شوبرا.
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