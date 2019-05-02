إطلالة تايلور سويفت في حفل بيبلبورد تضعها في مأزق.. فما علاقة بيونسيه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز بيبلورد في لاس فيغاس اليوم الخميس بمدرج "غراند غاردن أرينا"، وشارك فيه كوكبة من النجوم، بينهم مادونا وتايلور سويفت التي لفتت الأنظار بإطلالتها المتلألئة بافتتاح الحفل.

وفي حين أن إطلالة تايلور لفتت الأنظار لجاذبيتها، إلا أنها وضعتها في مأزق، حيث أتهمت بتقليد إطلالة وأداء بيونسيه أثناء حفلها في مهرجان كوتشيلا في ربيع 2018.

ووفق ما نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، افتتحت تايلور 29 عامًا حفل بيبلبورد بأحدث أغنية لها "مي"، والتي بدأت بطريقة حماسية رائعة بفضل فرقة مارش أو قارعي الطبول.

وأشعلت تايلور الأجواء بأدائها، إلا أنها أثارت غضب العديد من معجبي "كوين بي" واتهموها بسرقة فكرة أدائها من بيونسيه، كما قالوا إنها تفتقر إلى الأصالة، خاصة أن أداء بيونسيه في كوتشيلا في 2018، والمتهمة تايلور بتقليده، عُرض في فيلمها الوثائقي الذي عُرض على "نتفلكس" مؤخرًا.

بالإضافة إلى ذلك، أشار معجبو بيونسيه إلى أن نجمتهم لطالما كانت تستعين بفرقة مارش في العديد من أغانيها ومنذ سنوات، مثل أغنية Bugaboo في عام 1999.

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ولم يتخل معجبو تايلور سويفت عن نجمتهم ودافعوا عنها، وقالوا: إن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها فرقة مارش مع تايلور، حيث سبق واستعانت بها في جولتها الغنائية "فيرليس" عام 2009، كما ظهرت معها أيضًا في أغنيتها الشهيرة "يو بيلونج ويز مي".

وعلى الرغم مما أثاره أداء تايلور من جدل، إلا أن ذلك لا يجعلنا ننسى إطلالتها في الحفل، حيث بدت خلابة بفستان أرجواني قصير تميز بطبقات الكشاكش من تصميم "رايسا فانيسا".

ويجدر بالذكر أن تايلور مرشحة لجائزة أفضل فنانة جنبًا إلى جنب مع بيونسيه، كما تنافس زوجها جيه زي للحصول على جائزة أفضل فنان للجولة الغنائية.