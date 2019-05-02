شاهدوا.. انغام تفاجئ الجمهور وتصطحب إبن شقيقتها الراحلة غنوة على المسرح

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 03:03 مساءً - فاجأت الفنانة المصرية ​أنغام​ الجمهور أثناء حفلتها الأخيرة التي أحيتها بساقية الصاوي بالبروج، حيث ظهرت على المسرح مصطحبةً إبن شقيقتها الراحلة غنوة ويدعى ياسين.

وقالت أنغام للجمهور:”ياسين مش الحتة الناقصة، ده الحتة اللي كملت حياتي”.

ومن ناحية أخرى، كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار التي تحدثت حول موضوع تبني أنغام لياسين، وأشارت هذه الشائعات إلى أن أنغام ستتولى تربية ياسين، وستتحمل مسؤولية الإنفاق عليه وتكاليف دراسته. وانتشرت كل الأخبار بعدما توفيت شقيقتها في عن عمر يناهز الـ 30 عاما.