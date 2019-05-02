شاهدوا كيت ميدلتون تحصل على أعلى رتبة تمنحها الملكة إليزابيث شخصياً

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كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 03:03 مساءً - حصلت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون على أعلى رتبة تمنحها الملكة إليزابيث شخصياً وهي لقب “سيدة الصليب الأكبر” لرتبة النظام الملكي الفيكتوري.
وأعلن قصر باكنغهام، عن حصول كيت ميدلتون على هذا اللقب في بيانٍ جاء فيه: “يسر الملكة أن تعلن عن التعيين الملكي الفيكتوري التالي، وأن تصبح صاحبة السمو الملكي دوقة كامبريدج، سيدة الصليب الأكبر لرتبة النظام الملكي الفيكتوري”.
وتنال ميدلتون هذا اللقب تزامناً مع ذكرى زواجها الثامنة من الأمير ويليام.
يتميز وسام “سيدة الصليب الأكبر” بصليبٍ مالطي مزخرف، محاط بنجمة فضية ذات ثمانية جوانب، بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم الوسام أكبر في الرتب العليا، وفي كل مرةٍ ستحضرُ فيها كيت حدثاً رسميًا، سترتدي وشاحًا أزرق اللون – ترتديه جميع السيدات والفرسان- يحمل هذا الوسام.
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