هيدي كرم تتعرض للإنتقادت بسبب صورتها بملابس البحر

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 03:02 مساءً - تعرّضت الممثلة المصرية ​هيدي كرم​ للإنتقادات، بسبب الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت كرم في الصورة وهي على الشاطئ مع صديقة لها، حيث كانت ترتدي ملابس البحر، وخبأت جسمها بقبعة، وعبرت عن إعجابها بالجو وفرحتها بقدوم الصيف.



متابعو كرم سخروا من الصورة، حيث إنتقد البعض إستخدامها للقبعة لإخفاء جسمها، بينما سخر العدد الأكبر من شكل الشاطئ التي تتواجد فيه.

يُذكر أن كرم تشارك في مسلسل “الزوجة 18″، من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري، ومن بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، سلوى خطاب، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكي، آية سماحة، ومروة الأزلي.