شاهدوا.. بلقيس تطبخ الزربيان باللحم اليمني خطوه بخطوه

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 03:02 مساءً - شاركت الفنانة ​بلقيس​ متابعيها فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهرت من خلاله كيفية صنع طبق الزربيان باللحم.

ولفتت بلقيس إلى أنه طبق يمني شهير وعرضت الخطوات التي تضمنت تقطيع بصل أبيض إلى حلقات وقليها بالزيت حتى يصبح لونها أسمر داكناً.

ووضعت البصل في طبق على حدة ثم أضافت إلى الكمية المتبقية من الزيت قطعاً كبيرة من اللحم الأحمر والبطاطا.

قلّبت الخليط وتركته على نار متوسطة حتى ينضج. وفي هذه الأثناء وضعت في الخلاط علبة من اللبن الزبادي مع 3 أو 4 فصوص ثوم وبضع حبات من الهال والقليل من الكمون وملعقتين صغيرتين من السبع بهارات وعوديّ قرفة وملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع القليل من كمية البصل المقلي.

بعد ذلك قامت بلقيس بإضافة الخليط إلى اللحم والبطاطا مع القليل من الماء مع نصف كمية البصل المحروق.وقامت بالتقليب ثمّ تركت الوعاء على النار على نار قوية بعد وضع الغطاء عليه.

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وفي وعاء آخر وضعت ورقتيّ غار وحبتيّ هال وحبتيّ كبش قرنفل والقليل من الملح والماء ورشة من الزيت.

غطت قدر الخليط حتى يصل الماء إلى مرحلة الغليان وأضافت إليه كوباً من الأرز مشيرة إلى ضرورة أن ينزع عن النار قبل أن ينضج تماماً.

وضعت قسماً من كمية اللحم والبطاطا في قدر وغطته بطبقة من الأرز والبصل ثم أضافت الكمية المتبقية من خليط اللحم. رشت بعد ذلك صلصة طهو اللحم والبطاطا على صفحة الطبق قبل إضافة طبقة من الأرز مع البصل.

ولونت بلقيس الطبق بالقليل من ملون غذائي مع الماء وتركته لمدة 20 دقيقة على نار هادئة حتى نضجت المكونات تماماً.