شاهدوا كيف علقت أحلام على جمال هيفا وهبي؟

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كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 03:02 مساءً - بعد أن ظهرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بلوك مميز وماكياج مختلف حيث ارتدت فستانا لافتا أظهر قوامها الرشيق ومنحنيات جسدها وخصوصاً خصرها النحيل، كما بدا واضحاً جمال ساقيها حيث اعتمدت في إطلالتها الـ Boots ذو الساق العالية التي تصل إلى فوق الركبة، قامت الفنانة بمشاركة صورة من جلسة تصوير وهبي على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها بـ “ديفا” مرفقة إياها بتاج ملكي.
ومن الواضح أن هناك علاقة صداقة واحترام تجمع بين الفنانة احلام والفنانة هيفا وهبي.
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