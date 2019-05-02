ملك قورة تستقبل الربيع بجلسة تصوير مبهجة وسط الورود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقبلت الفنانة المصرية الشابة ملك قورة الربيع بجلسة تصوير مبهجة بعدسة المصور الفوتوغرافي محمد عبدالله.

الفنانة المصرية التقطت صور الجلسة وسط الورود الحمل، وأطلت بفستان أبيض رقيق، وتركت شعرها الطويل منسدلا، وتزينت بمكياج هاديء.

ملك شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت لهم تهنئة بمناسبة أعياد الربيع، بقولها: ” كل سنة وانتم طيبين”.

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يذكر أن الفنانة المصرية ملك قورة كانت قد نافست في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «أمر واقع» مع الفنان كريم فهمي، نبيل الحلفاوي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، محمد عادل، ودينا فؤاد.

واحتفلت الفنانة الشابة مؤخرا بخطوبة شقيقتها مريم قورة، التي شاركت في طفولتها في فيلم “غاوي حب” بطولة الفنان محمد فؤاد والفنانة حلا شيحة، وذلك إلى أحد رجال الأعمال، وشهد على عقد القران الفنان محمد فؤاد.

والحفل حضره من الوسط الفني الموسيقار نبيل علي ماهر وزوجته الدكتورة مريم أبو عوف شقيقة الفنان عزت أبو عوف، والفنان محمد مزريان، والمخرجة كاملة أبو ذكري.