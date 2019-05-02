الفنانة ليلى عزالعرب تطل على جمهورها بصورة من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأت الفنانة المصرية ليلى عزالعرب جمهورها بنشرها صورة نادرة من طفولتها بالأبيض والأسود.

ليلى ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، وهي طفلة لا يتعدى عمرها العشرة أعوام، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “ودي أنا”.

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جمهور الفنانة المصرية عبروا عن إعجابهم الشديدة بصورتها في مرحلة الطفولة، وتغزلوا في جمالها وبراءتها.

وليلى عزالعرب ممثلة مصرية من مواليد عام 1948، بدأت علاقتها بالفن من خلال قيامها بأدوار صغيرة للغاية في بعض الأعمال الفنية منها ,”إسكندرية نيويورك” للمخرج “يوسف شاهين” و “معالى الوزير” و “عايز حقى” ومسلسلى “الأصدقاء” و “فارس الرومانسية”, إلى أن قامت بدور والدة “أحمد حلمى” في فيلم “1000 مبروك”.

وهي حاصلة على بكالوريوس تجارة في يونيو 1967 وكانت أصغر خريجه جامعيه في مصر وعملت في قطاع البنوك من عام 1968 وحتى عام 2005 ثم التحقت بمشروع تطوير سكك حديد مصر التابع لوزارة النقل المصرية حتى 2011 ثم تفرغت للتمثيل الذى كان هوايتها منذ الصغر بعد التحاقها بدورة تمثيل في قصر السينما عام 2000, وهى حفيدة مكتشف ام كلثوم أبو العلا محمد.