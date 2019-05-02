هكذا احتفلت دنيا بطمة بـ 4 مليون متابع.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بوصول عدد متابعيها على موقع “انستجرام” إلى 4 مليون متابع.
دنيا نشرت صورة لها وهي مرتدية تاج على رأسها كتب عليه “4 مليون”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “ووووصلنننناااااا الأربعة مليون متابع حقيقي على الانستغرام”.
الفنانة المغربية وجهت الشكر لجمهورها، حيث قالت: “شكرًا على متابعتكم وحبكم.. نجاحي أستمده من دعمكم الدائم كنحماق عللليكم”.
يذكر أن دنيا بطمة قد كشفت مؤخرا، خلال استضافتها في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة “لالا فاطمة”، أن ابنة زوجها، الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، تطالبه بالعودة لوالدتها، لافتة إلى أن حلا تتحدث في هذا الأمر مع والدها عبر الهاتف.
الفنانة المغربية سخرت من رغبة حلا في عودة والديها لبعضهما، بقولها إنه على حلا الحضور للقاء والدها أولاً قبل أن تطالبه بالعودة إلى والدتها.
واعتبرت دنيا أن رغبة حلا مجرد أحلام وطموحات، لافتة إلى أنه لا يمكن التعليق على كلام الصغار وأن لا أحد يعلم ما في الغيب، وأضافت”: “تبغي أبوها يرجع لأمها من حقها تدّعي أي شيء وتخليها في أحلامها وطموحها أن أبوها يرجع لأمها”.
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