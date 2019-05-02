حامد الشراب نجم «مسرح مصر» ينتظر طفله الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان الشاب حامد الشراب صورة جديدة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

حامد ظهر في الصورة وهو يضع يده على بطن زوجته المنتفخ، وكتب معلقا: «كل سنة وانتى طيبة و كل سنة وانتى معايا يا اجمل حاجة حصلتلى فى حياتى و السنة اللى جاية مش هنكون لوحدناا ربنا يجعل كل ايامك فرحة و سعادة يا عسل انت».

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جمهور الفنان الشاب تمنى له السعادة مع زوجته، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة، وبارك له على المولود المنتظر من خلال عدد من التعليقات عبر حسابه الخاص.

حامد الشراب احتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني في شهر سبتمبر الماضي، بينما حضر عقد القران نجوم مسرح مصر ومن بينهم محمد أنور وزوجته، دينا محسن وزوجها، محمد عبدالرحمن وزوجته، سارة درزاوي، مصطفى خاطر، أوس أوس، كريم عفيفي، علي ربيع وزوجته.

حامد الشراب هو أحد نجوم مسرح مصر تميز بأداؤه التلقائي، وقدم عدد من الأغنيات على المسرح، وأحب الجمهور صوته، ولذلك شارك في كل المواسم السابقة.